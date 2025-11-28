Keanu Reeves il suo fumetto BRZRKR diventerà un anime su Netflix

Movieplayer.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fumetto BRZRKR, creato da Keanu Reeves con Matt Kindt, diventa un anime prodotto da Netflix e realizzato dallo studio Production I.G. Un progetto viscerale, cupo e profondamente legato all'attore, destinato a precedere l'adattamento live-action. Keanu Reeves ha attraversato saghe epocali, ma poche lo rappresentano davvero quanto BRZRKR, opera che porta letteralmente il suo volto e la sua visione. Ora la storia dell'immortale guerriero B si prepara a rinascere come anime grazie allo stesso studio che ha realizzato Kaiju No.8, in un medium che l'attore ama e coltiva da anni. BRZRKR: dal fumetto al grande salto nell'anime Il progetto che Keanu Reeves considera più suo - BRZRKR, pubblicato da Boom! Studios dal 2021 - è finalmente pronto a cambiare pelle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

keanu reeves il suo fumetto brzrkr diventer224 un anime su netflix

© Movieplayer.it - Keanu Reeves, il suo fumetto BRZRKR diventerà un anime su Netflix

Scopri altri approfondimenti

Keanu Reeves, arriva anche in Italia il nuovo romanzo della serie BRZRKR: data di uscita e dettagli - Questo mese uscirà in libreria "Il libro dell'altrove", la nuova fatica dell'attore, grande appassionato di fumetti, ambientata nello stesso universo narrativo della serie BRZRKR ... Da msn.com

keanu reeves suo fumettoKeanu Reeves: il suo romanzo approda anche in Italia dalla serie BRZRKR - "Il libro dell’altrove" è il romanzo di Keanu Reeves, ambientato nello stesso universo narrativo di BRZRKR, in uscita nelle librerie dal 28 novembre ... Scrive msn.com

BRZRKR: il film tratto dal fumetto di Keanu Reeves e Matt Kindt ha trovato il suo regista - Keanu Reeves sarà coinvolto nel film di BRZRKR come protagonista e produttore, in collaborazione con Stephen Christy di Boom! Da movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Keanu Reeves Suo Fumetto