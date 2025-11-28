Keanu Reeves il suo fumetto BRZRKR diventerà un anime su Netflix

Il fumetto BRZRKR, creato da Keanu Reeves con Matt Kindt, diventa un anime prodotto da Netflix e realizzato dallo studio Production I.G. Un progetto viscerale, cupo e profondamente legato all'attore, destinato a precedere l'adattamento live-action. Keanu Reeves ha attraversato saghe epocali, ma poche lo rappresentano davvero quanto BRZRKR, opera che porta letteralmente il suo volto e la sua visione. Ora la storia dell'immortale guerriero B si prepara a rinascere come anime grazie allo stesso studio che ha realizzato Kaiju No.8, in un medium che l'attore ama e coltiva da anni. BRZRKR: dal fumetto al grande salto nell'anime Il progetto che Keanu Reeves considera più suo - BRZRKR, pubblicato da Boom! Studios dal 2021 - è finalmente pronto a cambiare pelle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Keanu Reeves, il suo fumetto BRZRKR diventerà un anime su Netflix

