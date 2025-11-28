Kayfabe Is Dead But I Was There – NWA Story #23 The Great American Bash
Ci sono momenti nella storia del wrestling in cui la cronaca sportiva smette di essere semplice sequenza di risultati, titoli vinti, stipulazioni creative o percentuali di presenza nelle arene. Diventa qualcos’altro. Diventa geografia emotiva, specchio sociale, racconto possibile di un’epoca che stava cambiando, e che spesso solo lo sport-spettacolo – nei suoi margini imperfetti e sanguigni – ha saputo fotografare meglio di qualsiasi istituto sociologico o analisi culturale. L’estate del 1985, per la Jim Crockett Promotions, non fu solo una stagione di match e incassi: fu la nascita di una nuova percezione estetica e commerciale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
