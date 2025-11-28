Kaufmann a giudizio | Anastasia non poteva difendersi era ubriaca
La procura ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno a Villa Pamphili. Allo statunitense vengono contestati il «duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia e l'occultamento di cadavere». L'aggravante della «minorata difesa» sarebbe conseguenza dei rilievi autoptici sul corpo di Anastasia, che al momento dell'omicidio, avvenuto presumibilmente per strangolamento, sarebbe stata ubriaca a tal punto da non poter opporre resistenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
