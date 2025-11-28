Kate Middleton il bimbo le prende il dito | momento di tenerezza pura

Kate Middleton ha visitato l’ente benefico Anna Freud di Londra che sostiene progetti sulla salute mentale della prima infanzia. La Principessa del Galles ha incontrato alcuni genitori coi loro figli e non ha resistito a giocare coi bimbi, regalandoci momenti di pura tenerezza. Kate Middleton, momenti di tenerezza pura coi bambini. Kate Middleton adora i bambini e lo si vede ogni volta che interagisce con loro. La moglie di William è portata naturalmente a interagire coi più piccoli e la sua esperienza di mamma ha sviluppato ulteriormente questa sua dote. Qualità che ha sfoggiato giovedì 27 novembre quando si è recata in visita all’associazione benefica Anna Freud in qualità di patrona del Royal Foundation Centre for Early Childhood. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, il bimbo le prende il dito: momento di tenerezza pura

