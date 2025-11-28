Kart | ultimo weekend del Trofeo Nazionale per il pioppese Giuseppe Termini a Marsala si corre per il memorial Peppe Arini!
Il giovane pilota dovrà difendere il primato di categoria e provare ad agguantare la vetta della classifica assoluta, è previsto il doppio punteggio L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
