Karate | Ghinami Semeraro Martina e Avanzini avanzano ai Mondiali di Il Cairo

Si è appena conclusa la seconda giornata dei Campionati Mondiali di karate 2025, in corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto). Per l’Italia sono arrivate diverse buone notizie. Sul tatami egiziano, infatti, hanno combattuto e proseguono il loro percorso Alessio Ghinami, Silvia Semeraro, Michele Martina e Matteo Avanzini. Mentre sono state eliminate, purtroppo Aurora Graziosi e Clio Ferracuti. Nel kumitè Silvia Semeraro ha conquistato gli ottavi nei 68 kg, grazie alle vittorie sull’olandese Lynn Snel (5-3), sulla camerunense Olivia Davina (9-0) e l’australiana Laura Golding (5-4). Dopodiché ha piegato la guineiana Anne-Coralie Keita per 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

