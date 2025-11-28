Juventus Women Wälti | Ecco la verità sulle mie condizioni fisiche dopo l’ultimo infortunio Trasferimento a Torino? Non avrei mai accettato di andare in una squadra che…
Juventus Women, Wälti ha parlato delle proprie condizioni fisiche dopo l’ultimo infortunio e svelato un retroscena di mercato. In vista delle due amichevoli della Nazionale svizzera contro contro Belgio e Galles, Lia Wälti, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa. CONDIZIONI – «Come sapete, dopo gli Europei mi sono operata. Mi sono ripresa bene, il mio corpo era di nuovo senza dolori e ho ricominciato a giocare bene. Al momento ho un piccolo infortunio calcistico. Questo ha reso le cose un po’ più difficili negli ultimi giorni, ma fa parte del gioco. In pratica, mi sento in forma e in salute. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
