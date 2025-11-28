Juventus Spalletti idolo dei tifosi | acclamato all’aereoporto

Il siparietto tra Spalletti e i tifosi Il retroscena raccontato da Tuttosport ha visto Luciano Spalletti intrattenere i tifosi bianconere bloccati all’aeroporto di Bodo. Il tecnico toscano è stato protagonista di un divertente botta e risposta. Il racconto di Tuttosport “Un guaio logistico che ha aumentato il tempo di permanenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti idolo dei tifosi: acclamato all’aereoporto

Approfondisci con queste news

Luciano Spalletti ha parlato nella conferenza stampa dopo Bodø - Juventus delle numerose attività ricreative che si possono effettuare nella città norvegese. In particolare quella delle aquile di mare, che si possono vedere nidificare, dal gommone, sulle coste - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus pronta a rientrare in Italia: lo staff di Spalletti è arrivato all'aeroporto di Bodo ? Vai su X

Spalletti e la Juve bloccati in aeroporto a Bodo. Lucio dà spettacolo coi tifosi: «Adesso non potete rinfacciarmelo!». Il retroscena - Il retroscena prima della partenza Luciano Spalletti si conferma un “mondo” nel q ... juventusnews24.com scrive

Juventus, Spalletti è già in discussione: tutti i dubbi dei tifosi - Luciano Spalletti e la Juventus sotto i riflettori dopo l'ennesimo deludente pari: il tecnico bianconero al centro delle critiche. Scrive calciomercato.it

Spalletti capocantiere, come sta plasmando la Juve da Koopmeiners a Miretti. E il botta e risposta con i tifosi - Il tecnico in meno di un mese è riuscito a dare una nuova dimensione a giocatori dimenticati, risvegliando gli ultimi arrivati. Segnala msn.com