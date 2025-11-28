Spalletti vuole un centrocampista di qualità: spunta Bernardo Silva Luciano Spalletti è stato chiaro con Damien Comolli: vuole un centrocampista. Locatelli non ha quelle caratteristiche, è un’ottima mezzala ma non il play che voglio”. Marcelo Brozovic e Granit Xhaka sono profili d’esperienza e caratura internazionale, ma sono piste molto difficili. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Romano “Juventus su Bernardo Silva”