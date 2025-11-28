Juventus premia i 400 tifosi di Bodø
Juventus, 30 euro per i 400 di Bodø La Juventus non ha dimenticato i suoi guerrieri artici. Circa 400 tifosi bianconeri (su oltre 500 partiti) hanno sfidato -12°C, nevicata storica, voli cancellati e ore di attesa all’aeroporto ghiacciato di Bodø per spingere la squadra fino al 2-3 decisivo in Champions. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
