Juventus premia i 400 tifosi di Bodø

Juventus, 30 euro per i 400 di Bodø La Juventus non ha dimenticato i suoi guerrieri artici. Circa 400 tifosi bianconeri (su oltre 500 partiti) hanno sfidato -12°C, nevicata storica, voli cancellati e ore di attesa all'aeroporto ghiacciato di Bodø per spingere la squadra fino al 2-3 decisivo in Champions.

