Juventus Next Gen Rimini ufficialmente escluso dalla Serie C | come cambia la classifica 3 punti in meno per i bianconeri

Juventus Next Gen, il Rimini è escluso dal campionato: la squadra di Brambilla perde tre punti dopo la revoca dell’affiliazione. Cambia la classifica del Girone B. È arrivata l’ufficialità che impatta anche la classifica della Juve Next Gen. Il Rimini è stato ufficialmente escluso dal campionato. La squadra romagnola non potrà più disputare le partite del Girone B di Serie C e, di conseguenza, non giocherà la prossima partita in programma contro la Torres. La decisione è stata formalizzata dalla FIGC con un comunicato ufficiale. La FIGC ha preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione e, visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF, ha deliberato di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

