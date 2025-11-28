Juventus Next Gen come cambia la classifica e il calendario dei bianconeri dopo l’esclusione ufficiale del Rimini Novità importanti
Juventus Next Gen, la FIGC revoca l’affiliazione al Rimini. I bianconeri perdono tre punti, scivolando al 14° posto: la Lega Pro ha diramato la nuova classifica. La Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato le conseguenze dell’esclusione del Rimini dal campionato. Il Presidente Federale ha disposto la revoca dell’affiliazione della società romagnola in liquidazione. Ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto di Lega Pro, il rapporto associativo con la Lega è cessato. L’impatto sulla classifica del Girone B di Serie C è notevole. La regola prevede che tutti i risultati contro la squadra romagnola vengano annullati, con la conseguente rimozione dei gol fatti e subiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Juventus Next Gen? Ufficiale la squalifica di Pedro Felipe - facebook.com Vai su Facebook
Una punizione FANTASTICA di Jack Faticanti regala il pari in extremis alla Next Gen Gubbio - Juventus Next Gen 1-1 Vai su X
Cambia il calendario della Juventus Next Gen: il comunicato - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che ci sono state delle modifiche di calendario per la Next Gen: "La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto della ... Secondo tuttojuve.com
Juventus Next Gen, cambia ancora la classifica: due punti di penalizzazione al Campobasso. Come varia la graduatoria nel girone B di Serie C - Come varia la graduatoria nel girone B di Serie C Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) ha inflitto una nuova ... Si legge su juventusnews24.com
Rimini escluso dal girone B di Serie C: ecco come cambia la classifica - Il Rimini, club militante nel girone B della Serie C, lo stesso nel quale gioca la Juventus Next Gen, è stato ufficialmente escluso dal torneo, con revoca dell'affiliazione alla FIGC ... tuttojuve.com scrive