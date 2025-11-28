Juventus Next Gen come cambia la classifica e il calendario dei bianconeri dopo l’esclusione ufficiale del Rimini Novità importanti

Juventus Next Gen, la FIGC revoca l’affiliazione al Rimini. I bianconeri perdono tre punti, scivolando al 14° posto: la Lega Pro ha diramato la nuova classifica. La Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato le conseguenze dell’esclusione del Rimini dal campionato. Il Presidente Federale ha disposto la revoca dell’affiliazione della società romagnola in liquidazione. Ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto di Lega Pro, il rapporto associativo con la Lega è cessato. L’impatto sulla classifica del Girone B di Serie C è notevole. La regola prevede che tutti i risultati contro la squadra romagnola vengano annullati, con la conseguente rimozione dei gol fatti e subiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

