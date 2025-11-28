Juventus le leggende del 1985 fanno visita alla Continassa

Un giorno dopo la ricorrenza del trentunesimo anniversario della vittoria della seconda Coppa Intercontinentale della Juventus, ecco che a presentarsi alla Continassa sono stati i primi campioni del mondo in maglia bianconera: coloro che nel 1985 alzarono il trofeo nel cielo di Tokyo, dopo essersi imposti ai rigori contro l’Argentinos Juniors. Passato e presente si sono fusi nel centro della Juve, dando vita a degli scatti che potrebbero diventare con gli anni sempre più iconici. Tokyo 1985, cronaca di una partita memorabile. Al National Stadium, nella capitale giapponese, la Juventus arriva dopo la vittoria della sua prima Coppa dei Campioni, vinta contro il Liverpool nella tragedia dell’Heysel, dove ben 39 tifosi persero la vita a causa della disastrosa organizzazione belga e della violenza degli hooligans, sostenitori dei red devils. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

