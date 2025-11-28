Juventus il dilemma in attacco continua | Vlahovic avanti David e Openda bussano forte
Dal gelo norvegese di Bodø all’atmosfera più morbida dello Stadium, la Juventus torna in Italia con tre punti preziosi e, soprattutto, con una notizia che i tifosi aspettavano da settimane: gli attaccanti hanno ricominciato a segnare. La vittoria in Champions League ha restituito fiducia e certezze a Luciano Spalletti, che da inizio stagione attendeva risposte da due dei nuovi innesti: Jonathan David e Loïs Openda. Entrambi si sono finalmente sbloccati, ponendo fine a un periodo di appannamento che rischiava di diventare pesante. Eppure, con il Cagliari alle porte, il tecnico sembra orientato a tornare su una scelta classica: Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
