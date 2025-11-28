Juventus | Federico Gatti torna in gruppo

Gatti torna, difesa bianconera respira Federico Gatti ha ripreso ad allenarsi con il gruppo alla Continassa e sarà regolarmente a disposizione per Juventus-Cagliari di sabato. Il centrale, che aveva saltato la trasferta di Bodø per sindrome influenzale, ha smaltito la febbre in pochi giorni e ha partecipato alla rifinitura senza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Federico Gatti torna in gruppo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Verso Juventus-Cagliari, come sta Federico Gatti? Le ultime - facebook.com Vai su Facebook

Gatti Juventus, arrivano degli aggiornamenti sulle condizioni del difensore dalla Continassa: come sta. Le ultime sulla sua presenza contro il Cagliari - Il rientro è sicuramente una buona notizia Arrivano buone notizie dalla Continassa alla vigilia del mat ... Riporta calcionews24.com

Juventus, Gatti si è allenato in gruppo ed è recuperato per il Cagliari - Come da previsione, la Juventus di Luciano Spalletti ha riaccolto in gruppo nella giornata di oggi anche Federico Gatti, difensore che era rimasto a Torino. Secondo tuttomercatoweb.com

Spalletti recupera Gatti per la gara contro il Cagliari - Il numero 4 bianconero aveva saltato la sfida contro il Bodo Glimt di Champions League a causa di un attacco influenzale. Secondo tuttojuve.com