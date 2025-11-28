Juventus clamoroso retroscena | Szczesny Ho giocato gratis

Il retroscena L’ex portiere della Juventus ?Wojciech Szczesny ha rivelato un retroscena economica che ha dell’incredibile se confermato. “La prima stagione al Barca ho giocato gratis, quello che ho guadagnato l’ho dato alla Juve per aver rescisso il contratto in anticipo.” Le parole di Szczesny Intervistato dall’edizione polacca della rivista L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

