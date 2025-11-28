Juventus – Cagliari le ultime dai campi
Le ultime da Juventus – Cagliari Juventus-Cagliari, match valido per la 13ª giornata di Serie A 202526, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino, sabato 29 novembre alle ore 18:00. Nella scorsa stagione la sfida casalinga contro i sardi aveva rappresentato uno spartiacque nella stagione bianconera. La Juve di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Scopri altri approfondimenti
Juventus-Cagliari, #Vlahovic titolare e pronto a sbloccarsi: record di reti contro i sardi ? Vai su X
Niente conferenza stampa per mister Spalletti alla vigilia di Juventus-Cagliari Il motivo: lo sciopero dei giornalisti nella giornata di venerdì 28 novembre ? Probabilmente interverrà ai microfoni di DAZN nel prepartita del match di sabato #Spalletti #Juvent - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Cagliari, Miretti è una risorsa preziosa per il tecnico Spalletti! Tutte le novità del momento - Le ultime news La sfida tra Juventus e Cagliari, in programma domani 29 novembre all ... cagliarinews24.com scrive
Verso Juventus Cagliari, un dato si rivela cruciale e allarmante per gli isolani. Ecco di che si tratta - Un dato preoccupa l’ambiente rossoblù: il punto La tredicesima giornata di Serie A 2025/26 propone una ... Da cagliarinews24.com
Juve Cagliari, difesa ancora tutta da vedere: al momento c’è un solo bianconero sicuro di una maglia da titolare, incognita Gatti. Il punto - Juve Cagliari, Kalulu è l’unico sicuro di un posto in difesa: l’emergenza totale lo rende un punto fermo, Koopmeiners e Kelly in ballottaggio La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari all’Allia ... Come scrive juventusnews24.com