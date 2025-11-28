Juventus-Cagliari | Gatti e Vlahovic ok

Ilprimatonazionale.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Cagliari, le ultimissime: Spalletti ha tutti a disposizione Seconda rifinitura alla Continassa e finalmente sorrisi pieni per Luciano Spalletti. Federico Gatti è tornato in gruppo a pieno regime dopo l’influenza che lo aveva costretto a saltare Bodø: il centrale ex Frosinone ha svolto tutta la seduta senza problemi e si L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus cagliari gatti e vlahovic ok

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Cagliari: Gatti e Vlahovic ok

Altri contenuti sullo stesso argomento

juventus cagliari gatti vlahovicInfortunati Juventus, ok Vlahovic e novità Gatti: cosa filtra per la 13^ giornata - Aggiornamenti per la Juventus in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la 13^ ... Da fantamaster.it

juventus cagliari gatti vlahovicJuventus-Cagliari, fantasmi da scacciare per i rossoblù: pericolo Vlahovic - Il Cagliari si prepara a sfidare la Juventus, con il match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A in programma sabato 29 novembre alle 18:00 all’ Allianz Stadium di Torino. Scrive calciocasteddu.it

juventus cagliari gatti vlahovicModulo e cambi di formazione: le probabili scelte di Spalletti verso Juventus-Cagliari - Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, la Juventus ritrova finalmente alcune certezze importanti. Si legge su ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Cagliari Gatti Vlahovic