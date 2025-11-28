Juventus-Cagliari dove vederla

Dove vedere Juventus-Cagliari Juventus -Cagliari, 13ª giornata Serie A, sabato 29 novembre 2025 ore 18 all’Allianz Stadium. Diretta esclusiva DAZN1 (canale 209 Sky) e streaming su app DAZN (abbonamento mensile o giornaliero). Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Fabio Bazzani. Pre-partita DAZN dalle 17:30 con analisi e scalette. Per i tifosi rossoblù, la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Cagliari, dove vederla

Altri contenuti sullo stesso argomento

Juventus-Cagliari, un assenza importante e un recupero per i sardi - facebook.com Vai su Facebook

Per un imprevisto familiare devo rientrare e purtroppo non potrò più andare alle partite per cui avevo preso i biglietti. Vendo(settore 113): –Juventus–Cagliari –Juventus–Udinese(Coppa Italia) –Juventus–Pafos Disponibili anche singolarmente. Contattatemi in Vai su X

Serie A, Juventus-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in tv - Sabato alle 18 i bianconeri cercheranno i tre punti contro un Cagliari che a Torino ha storicamente raccolto poco ... Da torinotoday.it

Juventus-Cagliari (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - Cagliari (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico Undici operai morti e due feriti: è il bilancio drammatico dell’ incidente ferroviario avvenuto nella mattinata di giovedì 27 ... Riporta msn.com

Dove vedere Juventus - Cagliari in TV e streaming - Cagliari saranno tra i protagonisti della 13° giornata di Serie A 2025/2026. Lo riporta tomshw.it