Juve Udinese Runjaic perde una pedina fondamentale in vista del match di Coppa Italia Di chi si tratta

Juve Udinese, la notizia dell’ultima ora: Kristensen salta l’ottavo di Coppa Italia. Il tecnico Runjaic conferma il problema fisico, Spalletti sorride. La Juventus riceve una notizia positiva in vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia in programma martedì contro l’ Udinese. La squadra di Kosta Runjaic dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri difensivi, Kristensen, costretto ai box per infortunio. L’annuncio è arrivato direttamente dall’allenatore bianconero in conferenza stampa. Runjaic ha chiarito che l’assenza del giocatore non è dovuta a una scelta tecnica, ma a un problema fisico che lo tiene fermo da diverse settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese, Runjaic perde una pedina fondamentale in vista del match di Coppa Italia. Di chi si tratta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tempo di regali grazie alla società Juventus F.C. regala a delle persone speciali 8 esperienze bellissime per il 2 Dicembre allo Juventus Stadium in occasione della partita Juventus Udinese. Segnalateci un nonno speciale o un bambino che non hanno mai vi - facebook.com Vai su Facebook

Calcio: Udinese, richiesta giudizio per plusvalenze con Juve. Per il caso Mandragora, costato 20 milioni #ANSA Vai su X

Udinese, Runjaic: "Kristensen ancora out con il Parma e contro la Juventus in Coppa Italia" - Alla vigilia della gara contro il Parma, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni di Kristense e ha spiegato che il giocatore non ... Da tuttojuve.com

Udinese, Runjaic annuncia: "Kristensen non ci sarà nemmeno contro la Juventus" - Spalletti, dunque, dovrà valutare con attenzione le scelte di formazione per la gara con il Cagliari e preservare le energie per la sfida con l'Udinese, importante per iniziare al meglio in percorso ... Scrive ilbianconero.com

Conferenza stampa Runjaic prima di Parma Udinese: «Loro squadra pericolosa e coraggiosa. Infortuni? Mancherà solo lui. Fischi? Sentiti, ma dobbiamo fare questo» - Conferenza stampa Runjaic prima di Parma Udinese: il tecnico dei bianconeri ha parlato alla vigilia del match della tredicesima giornata L’Udinese prepara la sfida di sabato alle 15:00 contro il Parma ... Da calcionews24.com