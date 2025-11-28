Juve Stabia-Monza quattordicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I padroni di casa, in corsa per i playoff, cercheranno di bloccare il passo dei brianzoli capolisti. Juve Stabia-Monza si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA-MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli stabiesi stanno attraversando un periodo poco fortunato, anche se il nono posto con 17 punti non è un dramma. La squadra di Abate è sempre in lotta per i playoff e la sfida contro il Monza sarà un bel banco di prova per misurare le sue ambizioni. I brianzoli capolisti sono un vero e proprio rullo compressore, avendo ottenuto sette vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

