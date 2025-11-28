Juve col Cagliari serve una svolta | dicembre è già uno snodo decisivo

Archiviata la trasferta di Champions League, la Juventus ritrova la Serie A con una consapevolezza precisa: serve accelerare, e farlo subito. Il tredicesimo turno mette i bianconeri davanti al Cagliari allo Stadium, una sfida sulla carta favorevole ma che arriva in un momento tutt’altro che lineare. La squadra di Luciano Spalletti riparte infatti da un settimo posto che racconta più pareggi che passi avanti, esito del rallentamento vissuto tra gli ultimi giorni dell’era Tudor e l’avvio della nuova gestione. I pari contro Torino e Fiorentina hanno lasciato in eredità la necessità di una sterzata netta per non perdere il treno delle prime. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

