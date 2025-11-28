Juve Cagliari Spalletti sceglie la formazione | ben cinque rientri rispetto al match di Champions League Tutte le possibili novità all’Allianz Stadium

Juve Cagliari, Spalletti opta per il turnover: Yildiz e Thuram titolari. Di Gregorio torna, la difesa Koopmeiners-Kelly-Kalulu è confermata. La Juventus di Luciano Spalletti scenderà in campo domani contro il Cagliari con un assetto differente rispetto alla sfida di Champions League contro il BodøGlimt. L’allenatore punterà sul rientro di quei giocatori che hanno giocato meno in Europa, in un’ottica di gestione delle energie. Tra i pali, Michele Di Gregorio tornerà titolare, prendendo il posto di Mattia Perin. A centrocampo, si rivedrà Khéphren Thuram. In attacco, l’unica certezza, dopo la prestazione in Norvegia, è Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Cagliari, Spalletti sceglie la formazione: ben cinque rientri rispetto al match di Champions League. Tutte le possibili novità all’Allianz Stadium

