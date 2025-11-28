Juve Cagliari Spalletti pronto a cambiare in attacco? Ecco chi ha più chance di iniziare questo match dal primo minuto | gli aggiornamenti

Juve Cagliari, Vlahovic si è riposato in Champions League dopo l’affaticamento: è pronto a tornare titolare domani allo Stadium, Spalletti ci punta. La  Juventus  torna in campo sabato per la sfida casalinga contro il  Cagliari, e  Luciano Spalletti  è pronto a rimettere al centro dell’attacco il suo leader tecnico. Dopo la vittoria sofferta ma vitale in  Champions League  contro il  Bodo Glimt (terminata 3-2), il tecnico ha risolto il dubbio più grande del reparto offensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de  La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic si ricandida per una maglia da titolare all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

