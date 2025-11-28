Juve Cagliari, Mina resta in Sardegna per infortunio. La difesa sarda perde il suo leader, ma il tecnico Pisacane recupera Mazzitelli a centrocampo. Non arrivano buone notizie definitive dall’infermeria sarda in vista della sfida di domani tra Juve e Cagliari all’ Allianz Stadium. L’allenatore Fabio Pisacane dovrà rinunciare a un elemento chiave della sua retroguardia. Come riportato da L’Unione Sarda, il difensore Yerry Mina ha pochissime chances di essere in campo e sembrerebbe essere destinato a restare in Sardegna. Mina svolgerà l’ultimo provino nell’allenamento di oggi, ma il difensore colombiano ha subito una contusione in allenamento, un fastidio che impone riposo precauzionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Cagliari, recupero importante per Pisacane a centrocampo: l’ex Sassuolo rientrerà nel match dell’Allianz Stadium