Juve Cagliari | quale maglia indosserà la squadra di Spalletti contro i sardi Ufficiale la decisione del club bianconero

Juve Cagliari: quale maglia indosseranno domani i bianconeri all’Allianz Stadium. Ufficiale la scelta per la sfida contro i sardi. La tradizione prima di tutto. La Juventus sceglie di affidarsi alla sua identità più pura per la sfida che segna il ritorno tra le mura amiche. Sabato 29 novembre, in occasione del match valido per la 13ª giornata di Serie A contro il Cagliari (fischio d’inizio ore 18:00), la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo all’Allianz Stadium indossando la tradizionale maglia bianconera. #JuveCagliari in?? pic.twitter.comuw94NJbR7m — JuventusFC (@juventusfc) November 28, 2025 Il look per la sfida: strisce classiche e pantaloncini bianchi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Cagliari: quale maglia indosserà la squadra di Spalletti contro i sardi. Ufficiale la decisione del club bianconero

