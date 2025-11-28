Juve a ritmo playoff in Champions | quanti punti servono per essere sicuri di un posto agli spareggi e cosa dice l’algoritmo sul cammino dei bianconeri

di Luca Fioretti Juve a ritmo playoff in Champions, dopo il Bodo basta poco: serve una vittoria e un pari nelle ultime tre, l’algoritmo dà la Vecchia Signora al 91%. La vittoria comunque sofferta per  3-2  contro il  Bodo Glimt  non ha portato solo un’iniezione di fiducia alla squadra di  Luciano Spalletti, ma ha soprattutto sbloccato la situazione matematica della  Juventus  in  Champions League. Dopo un avvio di girone difficile (tre pareggi e una sconfitta), la  Vecchia Signora  torna ora a un  ritmo playoff, con il traguardo degli spareggi per accedere agli ottavi (classifica tra le prime 24) che appare ormai a portata di mano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

