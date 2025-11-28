Judo Giulia Carnà in piazza d’onore nel Grand Slam di Abu Dhabi Podi per Giuffrida e Manzi

Oasport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è prossimi ai titoli di coda nella lunga stagione del judo internazionale di primo livello. Due gli appuntamenti a chiudere il World Tour 2025: il Grand Slam di Abu Dhabi e prestigioso evento della medesima categoria a Tokyo. Day-1 sui tatami della capitale degli Emirati Arabi Uniti coi match di cinque categorie di peso: -48 kg, -52 kg, -57 kg femminili; -60 kg, -66 kg maschili. In casa Italia sono stati otto gli atleti a competere:  Assunta Scutto e Giulia Ghiglione -48 kg; Odette Giuffrida nei -52 kg, Thauany David Capanni Dias e Giulia Carnà nei -57kg; Andrea Carlino nei -60 kg, Alessio De Luca ed Elios Manzi nei -66 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

judo giulia carn224 in piazza d8217onore nel grand slam di abu dhabi podi per giuffrida e manzi

© Oasport.it - Judo, Giulia Carnà in piazza d’onore nel Grand Slam di Abu Dhabi. Podi per Giuffrida e Manzi

Scopri altri approfondimenti

Piazza Santa Giulia, piazza Bengasi, ospedale San Giovanni Bosco: le nuove zone rosse di Torino - Anche intorno a piazza Santa Giulia, a piazza Bengasi e nell'area antistante all'Ospedale San Giovanni Bosco le forze dell'ordine potranno dunque procedere all'allontanamento per 48 ore di persone con ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Judo Giulia Carn224 Piazza