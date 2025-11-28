Judo Giulia Carnà in piazza d’onore nel Grand Slam di Abu Dhabi Podi per Giuffrida e Manzi
Si è prossimi ai titoli di coda nella lunga stagione del judo internazionale di primo livello. Due gli appuntamenti a chiudere il World Tour 2025: il Grand Slam di Abu Dhabi e prestigioso evento della medesima categoria a Tokyo. Day-1 sui tatami della capitale degli Emirati Arabi Uniti coi match di cinque categorie di peso: -48 kg, -52 kg, -57 kg femminili; -60 kg, -66 kg maschili. In casa Italia sono stati otto gli atleti a competere: Assunta Scutto e Giulia Ghiglione -48 kg; Odette Giuffrida nei -52 kg, Thauany David Capanni Dias e Giulia Carnà nei -57kg; Andrea Carlino nei -60 kg, Alessio De Luca ed Elios Manzi nei -66 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
