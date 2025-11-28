Dopo la pubblicazione del suo nuovo album Niuiorcherubini, uscito il 20 novembre, e l’annuncio del tour Jova Summer Party 2026, Jovanotti ha comunicato anche la sua tournée internazionale L’arca di Loré. Si tratta di un viaggio che porterà il cantautore in Australia, Congo, Croazia, Austria, Svizzera e Liechtenstein. In una delle tappe australiane, ad Adelaide, Lorenzo Cherubini si esibirà all’interno del festival WOMADelaide, previsto il 6 marzo 2026. L’evento musicale si svolge annualmente nel Botanic Park e si articola in quattro giornate dedicate a musica, arti e danza. I suoi fondatori sono Peter Gabriel e Thomas Brooman, e il loro intento è accogliere artisti da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jovanotti è nel cast del festival di Peter Gabriel