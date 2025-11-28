Jovanotti album a sorpresa | un flusso di ritmi e atmosfere sorridenti

Sorprendente e interessante la scelta che ha portato Lorenzo Jovanotti a pubblicare

IN "NUJE" GIGI D'ALESSIO CANTA LA VITA REALE Il suo nuovo album vede la partecipazione di Khaled e Jovanotti, il prossimo anno il tour Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755625/gigi-d-alessio-album-nuje-tracklist-jovanotti-calendario-concerti ? - facebook.com Vai su Facebook

L’album come una volta Estasi, tormento, sentimento e godimento di Jovanotti a New York Di @christianrocca linkiesta.it/2025/11/estasi… via @Linkiesta Vai su X

Jovanotti, album a sorpresa: un flusso di ritmi e atmosfere sorridenti - Il nuovo disco è una deviazione e un esperimento, contraddistinto dal desiderio di fare, in musica ovviamente, esattamente quello che gli piace, senza troppi calcoli e posizionamenti. Scrive ilfoglio.it

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema - NIUIORCHERUBINI, il nuovo album di Lorenzo Jovanotti, arriva domani – giovedì 20 novembre – in versione digitale. megamodo.com scrive

“NIUIORCHERUBINI” di Jovanotti è un caleidoscopio di ritmi e di colori - Nato in pochi giorni a New York, "NIUIORCHERUBINI" di Jovanotti è un lavoro sorprendente, pulsante, imperfetto, ma ricco di vitalità ... Scrive billboard.it