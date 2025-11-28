Jesolo alza poco l' imposta di soggiorno | Per non alzare altre tasse

Il comune di Jesolo ha rivisto tariffe e periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno, la tassa pagata dagli ospiti delle strutture ricettive, e ormai richiesta nella maggior parte dei comuni turistici d'Italia. La precedente revisione risaliva a sette anni fa. Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it