Jennifer Lopez coperta di cristalli rosa e smeraldi | cosa ha indossato per cantare al matrimonio indiano

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jennifer Lopez è volata in India per il matrimonio di lusso di Netra Mantena e Vamsi Gadiraju. Cosa ha indossato prima della performance privata da 20 milioni di dollari?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

