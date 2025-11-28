Jenin il video-choc | soldati israeliani sparano contro due palestinesi a terra dopo che si erano arresi L' Anp |   Un' esecuzione

Xml2.corriere.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due miliziani ripresi nel video si erano arresi: l'esercito israeliano apre un'inchiesta. Il ministro dell'ultradestra Ben Gvir: «Giusto agire così, i terroristi devono morire». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

jenin il video choc soldati israeliani sparano contro due palestinesi a terra dopo che si erano arresi l anp 160 un esecuzione

© Xml2.corriere.it - Jenin, il video-choc: soldati israeliani sparano contro due palestinesi a terra dopo che si erano arresi. L'Anp:  «Un'esecuzione»

Approfondisci con queste news

jenin video choc soldatiJenin, il video-choc: soldati israeliani sparano contro due palestinesi a terra dopo che si erano arresi. L'Anp: «Un'esecuzione» - Il ministro dell'ultradestra Ben Gvir: «Giusto agire così, i terroristi devono morire» ... Come scrive msn.com

jenin video choc soldatiJenin, Haaretz mostra video shock di soldati israeliani che uccidono due palestinesi inermi - Due agenti della polizia di frontiera israeliana sono stati ripresi mentre uccidono due palestinesi disarmati nella città di Jenin, in Cisgiordania. Riporta tg.la7.it

Israele, il momento degli spari in aria dell'Idf durante la visita dei diplomatici. VIDEO - Lungo le strade di Jenin, l’Israel Defense Forces ha aperto il fuoco in aria per disperdere una folla durante la visita di 25 ambasciatori e delegazioni internazionali. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Jenin Video Choc Soldati