Jenin 2 palestinesi uccisi da Idf testimoni | È stata esecuzione si erano arresi Ben Gvir | Pieno sostegno terroristi devono morire - VIDEO
Due palestinesi uccisi a Jenin dopo aver tentato di arrendersi: accuse di “esecuzione” contro l’esercito israeliano, mentre Ben-Gvir elogia i soldati e cresce la tensione Due giovani palestinesi, Al-Muntasir Billah Abdullah e Youssef Asasa, sono stati uccisi dalle Idf israeliane in Cisgiordan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
