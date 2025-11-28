Jenin 2 palestinesi uccisi da Idf testimoni | È stata esecuzione si erano arresi Ben Gvir | Pieno sostegno terroristi devono morire - VIDEO

Due palestinesi uccisi a Jenin dopo aver tentato di arrendersi: accuse di “esecuzione” contro l’esercito israeliano, mentre Ben-Gvir elogia i soldati e cresce la tensione Due giovani palestinesi, Al-Muntasir Billah Abdullah e Youssef Asasa, sono stati uccisi dalle Idf israeliane in Cisgiordan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

