Jenin 2 palestinesi uccisi da Idf testimoni | È stata esecuzione si erano arresi Ben Gvir | Pieno sostegno terroristi devono morire - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due palestinesi uccisi a Jenin dopo aver tentato di arrendersi: accuse di “esecuzione” contro l’esercito israeliano, mentre Ben-Gvir elogia i soldati e cresce la tensione Due giovani palestinesi, Al-Muntasir Billah Abdullah e Youssef Asasa, sono stati uccisi dalle Idf israeliane in Cisgiordan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

jenin 2 palestinesi uccisi da idf testimoni 200 stata esecuzione si erano arresi ben gvir pieno sostegno terroristi devono morire video

© Ilgiornaleditalia.it - Jenin, 2 palestinesi uccisi da Idf, testimoni: "È stata esecuzione, si erano arresi", Ben Gvir: "Pieno sostegno, terroristi devono morire" - VIDEO

Altre letture consigliate

jenin 2 palestinesi uccisiMilitari israeliani uccidono due palestinesi disarmati, il video - Israele annuncia un'inchiesta, Ben Gvir esprime pieno appoggio ai soldati ... Da rainews.it

jenin 2 palestinesi uccisiCisgiordania, due palestinesi uccisi: un’esecuzione sommaria? - L’ANP accusa le forze israeliane di aver compiuto un crimine di guerra: video che circolano in rete mostrano i due mentre apparentemente stavano arrendendosi ... Lo riporta rsi.ch

jenin 2 palestinesi uccisiJenin, Haaretz mostra video shock di soldati israeliani che uccidono due palestinesi inermi - Due agenti della polizia di frontiera israeliana sono stati ripresi mentre uccidono due palestinesi disarmati nella città di Jenin, in Cisgiordania. Segnala tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Jenin 2 Palestinesi Uccisi