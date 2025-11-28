Jannik Sinner veste i panni di giudice per l’ATP Draper Fonseca Mensik o Vacherot | chi voterà?

Jannik Sinner dovrà indossare i panni di giudice nelle prossime settimane e avrà la facoltà di assegnare il proprio voto, contribuendo così a determinare quale sarà il giocatore meritevole di ricevere il premio “Breakthrough of the Year” assegnato dall’ATP. Per la prima volta nella storia, infatti, l’Associazione dei Tennisti Professionisti ha deciso di coinvolgere i giocatori capaci di rientrare nel ristretto club dei numeri 1 del mondo per consegnare il riconoscimento per la più grande svolta della stagione. I candidati sono quattro: il britannico Jack Draper, il brasiliano Joao Fonseca, il ceco Jakub Mensik, il monegasco Valentin Vacherot. 🔗 Leggi su Oasport.it

