La stagione tennistica 2025 si è conclusa e il circuito maggiore tornerà in campo solo nel 2026. Jannik Sinner chiude l’anno da leader assoluto per premi economici ottenuti sul circuito ATP. Il campione di Wimbledon e Australian Open ha accumulato 19,1 milioni di dollari in prize money, circa 16 milioni di euro. A questi si sommano i ricavi derivanti da competizioni fuori calendario ufficiale, come i sei milioni ottenuti con la vittoria del Six Kings Slam, torneo di esibizione che ha riunito alcuni dei migliori giocatori del mondo. Il totale rende l’azzurro il tennista più remunerato dell’anno sul piano sportivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Jannik Sinner perde 18 milioni di euro, resta escluso dal bonus ATP per una regola