Jannik Sinner perde 18 milioni di euro resta escluso dal bonus ATP per una regola

Quifinanza.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione tennistica 2025 si è conclusa e il circuito maggiore tornerà in campo solo nel 2026. Jannik Sinner chiude l’anno da leader assoluto per premi economici ottenuti sul circuito ATP. Il campione di Wimbledon e Australian Open ha accumulato 19,1 milioni di dollari in prize money, circa 16 milioni di euro. A questi si sommano i ricavi derivanti da competizioni fuori calendario ufficiale, come i sei milioni ottenuti con la vittoria del Six Kings Slam, torneo di esibizione che ha riunito alcuni dei migliori giocatori del mondo. Il totale rende l’azzurro il tennista più remunerato dell’anno sul piano sportivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

jannik sinner perde 18 milioni di euro resta escluso dal bonus atp per una regola

© Quifinanza.it - Jannik Sinner perde 18 milioni di euro, resta escluso dal bonus ATP per una regola

Scopri altri approfondimenti

jannik sinner perde 18Sinner penalizzato, i tre mesi di sospensione gli costano i soldi dell’ATP: perde l’intera quota - Bonus Pool ATP, tagli per Sinner e Alcaraz: quanto incassano davvero e come funziona il sistema OneVision nel tennis ... Segnala fanpage.it

Sinner perde la vetta, Alcaraz nuovo numero 1 del mondo. Quando Jannik può superarlo - Lo spagnolo, grazie al trionfo agli US Open 2025 nella finale contro Jannik Sinner, ha riconquistato il primo posto mondiale per la terza volta in ... Secondo blitzquotidiano.it

Sinner torna numero 1 Atp?/ Alcaraz perde subito a Parigi Bercy: tutte le combinazioni (oggi 29 ottobre 2025) - L'altoatesino ha una possibilità dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz a Parigi Bercy. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Perde 18