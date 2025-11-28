indizi e scommesse sul futuro interprete di james bond. Il mondo di Hollywood e degli appassionati di cinema è in fermento per la possibile successione di Daniel Craig nel ruolo di James Bond. Recenti indiscrezioni suggeriscono che un nuovo attore sarebbe pronto a interpretare il celebre agente 007, segnando l’inizio di una nuova era nel franchise. Questo articolo analizza le ultime novità, le speculazioni e i possibili candidati al ruolo più ambito di Hollywood. il favorito emergente e le circostanze che lo sostengono. il nome in prima linea: callum turner. Negli ultimi due giorni, i bookmaker britannici hanno evidenziato un cambiamento significativo nelle previsioni, collocando in vetta alla lista dei favoriti Callum Turner, attore britannico di 35 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - James Bond: il forte indizio che svela il favorito per il ruolo di 007