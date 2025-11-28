Jacobelli frena | Non dimentichiamo quella cosa sull’Inter! E c’è un giocatore che non si capisce se voglia restare o meno

Inter News 24 Il noto giornalista Xavier Jacobelli analizza il momento che sta attraversando l’Inter di Cristian Chivu dopo i KO contro Milan e Atletico Madrid. Ospite negli studi di Sportitalia, il giornalista Xavier Jacobelli ha analizzato il momento agrodolce vissuto dall’Inter. Nonostante la recente sconfitta in Champions League, l’opinionista ha voluto sottolineare la solidità del percorso intrapreso dalla squadra guidata da Cristian Chivu. Jacobelli ha ricordato che, al netto delle difficoltà attuali, i nerazzurri vantano un posizionamento eccellente in Europa, essendo reduci da quattro vittorie consecutive prima dell’ultimo stop, e rimangono pienamente in corsa per la lotta al titolo in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

