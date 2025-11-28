Italia verso un weekend invernale tra neve pioggia e freddo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo assaggio d’inverno sul Paese. Nei prossimi giorni l’Italia si prepara a un netto peggioramento del meteo, con neve, pioggia e temperature in calo che faranno sentire un vero anticipo d’inverno. Il maltempo inizierà a farsi notare già nelle ore che precedono il weekend, con un’evoluzione significativa tra oggi, venerdì 28 novembre, e domenica. Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, l’abbassamento delle temperature potrebbe favorire nevicate anche a quote relativamente basse. Le aree più esposte saranno Centro e Sud Italia: al Centro la neve è attesa oltre i 1100-1200 metri, mentre al Sud sarà necessario salire fino ai 1400 metri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
L’Italia sarà protagonista: uno tra Samantha Cristoforetti o Luca Parmitano sarà coinvolto nelle missioni Artemis verso la Luna - facebook.com Vai su Facebook
L’ #Italia verso la reintroduzione della #leva #militare? La proposta e le prime reazioni Vai su X
Meteo. Weekend “bianco e bagnato”: l’Italia torna all’inverno pieno - L’Italia si prepara a vivere un weekend dal sapore pienamente invernale, segnato da pioggia diffusa, calo termico e nevicate anche a quote relativamente basse. Come scrive agrpress.it
Neve e pioggia, weekend da inverno pieno: le previsioni meteo - Il meteo in Italia, verso il weekend, regala un nuovo anticipo di inverno con freddo e precipitazioni. Segnala padovanews.it
Italia verso l’inverno: in arrivo freddo e maltempo. Le previsioni - Prosegue il maltempo nelle regioni del Centro- Scrive meteo.it