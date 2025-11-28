ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo assaggio d’inverno sul Paese. Nei prossimi giorni l’Italia si prepara a un netto peggioramento del meteo, con neve, pioggia e temperature in calo che faranno sentire un vero anticipo d’inverno. Il maltempo inizierà a farsi notare già nelle ore che precedono il weekend, con un’evoluzione significativa tra oggi, venerdì 28 novembre, e domenica. Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, l’abbassamento delle temperature potrebbe favorire nevicate anche a quote relativamente basse. Le aree più esposte saranno Centro e Sud Italia: al Centro la neve è attesa oltre i 1100-1200 metri, mentre al Sud sarà necessario salire fino ai 1400 metri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Italia verso un weekend invernale tra neve, pioggia e freddo