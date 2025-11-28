Italia terremoto in politica | la decisione che spiazza tutti
Un vero e proprio terremoto politico sta scuotendo la stabilità della giunta regionale, spingendo l’esecutivo — sostenuto da una coalizione di centrosinistra — in una fase di turbolenza e incertezza. Le crepe interne alla maggioranza, già visibili da mesi, sono esplose con le dimissioni dell’assessore all’Agricoltura, esponente della lista Campo progressista, che il 27 novembre ha ufficializzato il proprio passo indietro dopo un progressivo logoramento dei rapporti con una parte della coalizione. Rottura nella giunta: è crisi. La rottura definitiva è arrivata quando il gruppo dei Progressisti ha chiesto apertamente la sua sostituzione, segnalando che l’assessore non fosse più in grado di rappresentare le istanze politiche del movimento. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Presenti oggi, su attivazione della Regione Campania alla mostra “Terremoti d’Italia” in memoria del terremoto del 23 Novembre 1980. Un’esperienza unica per i nostri ragazzi, che continuerà nei prossimi giorni, per vivere un momento profondo e sensazional - facebook.com Vai su Facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 17:45 IT del 02-11-2025 a Confine Italia-Francia (FRANCIA) Prof= 11.1 Km #INGV_44586242 Vai su X
Paternò, crisi in Fratelli d’Italia: Tomasello si dimette dal coordinamento. “Linea politica inaccettabile” - Dimissioni nel coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Paternò: Franco Tomasello lascia l’incarico denunciando mancanza di confronto, opposizione inconsistente e metodi politici basati su equil ... Riporta corrieretneo.it
Dimissioni Gravina: terremoto in Federcalcio, decisione presa - Moldavia e dopo la disfatta in Norvegia, non ‘salva’ Gravina dalle feroci critiche ... Si legge su calciomercato.it