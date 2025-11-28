Italia natalità al minimo | non è un Paese per figli

Il dato storico più basso di sempre, una crescita demografica con una battuta d’arresto senza precedenti: i dati preoccupano, e dovrebbero, considerando che dove non c’è vita non c’è crescita. In Italia le nascite sono in continua diminuzione nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull’anno precedente (dati Istat). Nel 2025 in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%). Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023 (1,20). La stima provvisoria relativa ai primi 7 mesi del 2025 evidenzia una fecondità pari a 1,13. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it