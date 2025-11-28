Italia incidente shock | camion crolla su ponte provvisorio e resta sospeso

Il frastuono è stato improvviso e terrificante, una violenza meccanica che ha spezzato la quiete di una mattina di lavoro. L'aria si è riempita del rumore metallico di una struttura che cede, seguita dal grido strozzato di un mezzo pesante che perde aderenza. In un istante, l'operaio di 40 anni si è trovato in un incubo a occhi aperti: il suo camion, con cui stava scaricando del materiale, si è inclinato in modo catastrofico, con una ruota sprofondata nel vuoto. Il veicolo, un colosso di ferro, è rimasto sospeso in un equilibrio precario, bloccato tra la terra e il letto di un torrente, come una mano che si aggrappa al bordo di un precipizio.

