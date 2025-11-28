Italbasket avvio amaro a Tortona | l’Islanda passa 81-76
Gli uomini di coach Banchi cedono nel debutto delle qualificazioni mondiali. Prossimo snodo a Klaip?da contro la Lituania. È iniziata con un passo falso la marcia della Nazionale italiana maschile verso la FIBA World Cup 2027. Nel match inaugurale della prima finestra di qualificazione, disputato al PalaFerraris di Tortona, gli Azzurri hanno incassato una sconfitta di misura, 81-76 a favore dell’Islanda, che firma così il primo successo nel Girone D. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ALESSANDRO CAPPELLETTI: «L’AVVIO È SICURAMENTE POSITIVO» - facebook.com Vai su Facebook
Italia, esordio amaro: l’Islanda passa a Tortona, ma che emozione per Polonara! - Entra in campo Achille Polonara, capitano non giocatore, che ha voluto essere lì nonostante la battaglia contro la leucemia. Da laprovinciadivarese.it
Italbasket ko con l'Islanda, emozione per il ritorno di Polonara - Il giocatore della Dinamo: «Mi tremavano le gambe dall’emozione» ... Si legge su unionesarda.it
Italbasket, tra i primi convocati di Banchi c’è anche Polonara, in cura per la leucemia: “È il nostro capitano” - Anche Achille Polonara fa parte dei diciassette convocati di Luca Banchi, nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di basket, per la sfida di qualificazione ai prossimi mondiali contro l’Isl ... ilfattoquotidiano.it scrive