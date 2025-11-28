Italbasket avvio amaro a Tortona | l’Islanda passa 81-76

Gli uomini di coach Banchi cedono nel debutto delle qualificazioni mondiali. Prossimo snodo a Klaip?da contro la Lituania. È iniziata con un passo falso la marcia della Nazionale italiana maschile verso la FIBA World Cup 2027. Nel match inaugurale della prima finestra di qualificazione, disputato al PalaFerraris di Tortona, gli Azzurri hanno incassato una sconfitta di misura, 81-76 a favore dell’Islanda, che firma così il primo successo nel Girone D. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it