IT-alert nuovo test la regione coinvolta e cosa devono sapere i cittadini
Oggi venerdì 28 novembre, in Lombardia, è previsto un nuovo test del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert. La prova interesserà l’area attorno allo stabilimento Bracco Imaging S.p.A. di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza, classificato come impianto soggetto alla direttiva Seveso, che riguarda gli stabilimenti industriali con potenziale rischio di incidente rilevante. Alle ore 9 tutti i dispositivi mobili presenti entro un raggio di tre chilometri dalla struttura riceveranno una notifica di test. Il messaggio, riconoscibile dalla doppia dicitura “TEST TEST”, informerà gli utenti della simulazione in corso e inviterà a compilare l’apposito questionario tramite il sito http:www. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
