Istituito il reato di femminicidio ma sulla legge violenza sessuale non c’è intesa

Linkiesta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

istituito il reato di femminicidio ma sulla legge violenza sessuale non c8217232 intesa

© Linkiesta.it - Istituito il reato di femminicidio, ma sulla legge “violenza sessuale” non c’è intesa

Leggi anche questi approfondimenti

istituito reato femminicidio leggeDdl Femminicidio, via libera unanime alla Camera: il nuovo reato è legge - L'Aula della Camera approva in via definitiva e all'unanimità il disegno di legge che istituisce il reato specifico di femminicidio. Segnala msn.com

istituito reato femminicidio leggeLegge sul femminicidio approvata: il nuovo reato - Approvata in via definitiva la legge che introduce il reato autonomo di femminicidio e una serie di misure di tutela per le vittime ... Scrive diritto.it

istituito reato femminicidio leggeDdl femminicidio è legge: sì della Camera. Scontro in Senato sul consenso, salta il patto Meloni-Schlein - Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Istituito Reato Femminicidio Legge