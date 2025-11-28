Israele attacco nel sud della Siria | il video diffuso dai soldati

Venerdì 28 novembre l’ esercito israeliano ha diffuso un filmato di quello che si presume essere un attacco contro uomini armati nel villaggio di Beit Jin, nel sud della Siria. I media statali siriani hanno riferito che nove persone sono state uccise. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

