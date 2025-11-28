Israele attacco nel sud della Siria | il video diffuso dai soldati
Venerdì 28 novembre l’ esercito israeliano ha diffuso un filmato di quello che si presume essere un attacco contro uomini armati nel villaggio di Beit Jin, nel sud della Siria. I media statali siriani hanno riferito che nove persone sono state uccise. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Tra poco, alle ore 12 (CET), qui su questo account, il 4° episodio di #ForumMedioriente, vi parlerò del significato della visita di @MB69Salman #Mohammed_bin_Salman alla Casa Bianca. Restate collegati! #Usa, #MbS, #Trump, #Israele, #Siria, #Iran, #Turch - facebook.com Vai su Facebook
Israele, attacco nel sud della Siria: il video diffuso dai soldati - (LaPresse) Venerdì 28 novembre l'esercito israeliano ha diffuso un filmato di quello che si presume essere un attacco contro uomini armati ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Israele annuncia operazione nel sud della Siria, fonti siriane: dieci morti - L'esercito parla di arresto di sospetti legati a Jamaa Islamiya; sei soldati feriti, tre in modo grave; la tv siriana riporta vittime, anche donne e bambini ... Da laregione.ch
L’esercito israeliano annuncia un’operazione nel sud della Siria - L'esercito israeliano ha annunciato questa mattina di aver condotto un'operazione nel sud della Siria per "arrestare dei sospetti", secondo un comunicato militare. Come scrive swissinfo.ch