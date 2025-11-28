Isola dei Famosi 2026 rischio slittamento o cancellazione | i motivi

Emergono preoccupanti indiscrezioni sulla prossima edizione dell’ Isola dei Famosi, prevista per il 2026. C’è un vero rischio slittamento e qualcuno teme perfino la cancellazione. Alla base c’è un nodo legato alla registrazione in Honduras e alla convivenza con le comunità locali. La produzione sta cercando una nuova location, ma la “quadra” non è stata ancora trovata. Nel frattempo si dà per probabile la riconferma di Veronica Gentili alla conduzione, con un grande punto interrogativo: ci sarà un programma da condurre? Il nickname social di Maria De Filippi Isola dei Famosi: cosa è successo e perché si parla di stop. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

