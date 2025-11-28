Isobel Kinnear la nuova Samira Lui? É lei la nuova valletta di Max Giusti

La ballerina di Amici, Isobel Kinnear, diventerà la valletta di Max Giusti dal 7 dicembre a Caduta Libera: un nuovo esperimento per l'artista lanciata da Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Isobel Kinnear la nuova Samira Lui? É lei la nuova valletta di Max Giusti

