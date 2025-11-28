Island Records augura Buon Natale con il meglio delle canzoni natalizie internazionali

Da oggi in radio la nuova selezione. Aggiornata anche la playlist ufficiale su Spotify. Venerdì 28 novembre 2025 Island Records inaugura ufficialmente la stagione delle feste con una selezione speciale che raccoglie il meglio delle canzoni natalizie internazionali presenti nel proprio catalogo. Da oggi, infatti, una nuova playlist radiofonica entra in rotazione con una scelta di brani pensata per accompagnare l’ascoltatore verso il periodo più magico dell’anno: grandi classici senza tempo, hit recenti e novità del momento. In parallelo, la label aggiorna anche la propria playlist ufficiale su Spotify, arricchendola con tracce dedicate al Natale e all’inverno, tra new release e brani già editi, per un ascolto continuo tra atmosfera, nostalgia e spirito festivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Island Records augura Buon Natale con il meglio delle canzoni natalizie internazionali

