Isernia raggira anziano 80enne con orologi falsi e gli ruba 500 euro dal Bancomat

Notizie.virgilio.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 54enne è stato denunciato dalla Polizia a Isernia per truffa ai danni di un anziano, raggirato con la promessa di orologi di valore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

