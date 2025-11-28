Isernia raggira anziano 80enne con orologi falsi e gli ruba 500 euro dal Bancomat
Un 54enne è stato denunciato dalla Polizia a Isernia per truffa ai danni di un anziano, raggirato con la promessa di orologi di valore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
Isernia, raggira anziano 80enne con orologi falsi e gli ruba 500 euro dal Bancomat - Un 54enne è stato denunciato dalla Polizia a Isernia per truffa ai danni di un anziano, raggirato con la promessa di orologi di valore. Riporta virgilio.it